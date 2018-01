Bolsas de NY abrem em alta com noticiário de empresas As bolsas norte-americanas abriram em alta, com a retração do petróleo e o noticiário de aquisições movimentando os índices. Operadores acreditam também que uma parte das compras reflete ajuste de posições antes das eleições de amanhã nos Estados Unidos, para renovar toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado (33 vagas) e para eleger 36 governadores. Às 12h33 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,28% e o Nasdaq avançava 0,66%. Na sexta-feira, a bolsa caiu pelo sexto pregão consecutivo, com a forte disparada do juro dos títulos do Tesouro norte-americano e o movimento de recuperação dos preços do petróleo prejudicando a leitura positiva dos números sobre o desemprego nos EUA. O índice Dow Jones fechou em queda de 0,27%, o Nasdaq terminou com desvalorização de 0,14% e o S&P 500 em baixa de 0,22%. No cenário corporativo, a Abbott Labs informou ter concordado adquirir a companhia Kos Pharmaceuticals Inc por US$ 3,7 bilhões. A operação avalia as ações da Kos em US$ 78,00, representando um prêmio de 56% sobre o valor do fechamento de sexta-feira. Os papéis da Kos ganharam 54% no pré-mercado para chegar próximo do valor da oferta, negociados a US$ 77,10. Já os papéis da Abbott Labs caíram 1,6%. O grupo de hotelaria Four Seasons informou ter recebido oferta de compra de US$ 3,7 bilhões de um grupo de investidores que inclui o diretor-executivo da Microsoft, Bill Gater, e o príncipe Alwaleed Bin Talal da Arábia Saudita. As ações do Four Seasons dispararam 29%. No setor petrolífero, o Anadarko disse que está vendendo suas operações no Golfo do México por US$ 901 milhões para o Statoil. No setor de tecnologia, a McKesson Corp anunciou a compra da Per-Se Technologies por US$ 1,8 bilhão ou US$ 28,00 por ação, o que representa um prêmio de 15% sobre o valor do fechamento da ação. Os papéis da Per-Se subiram 12% no pré-mercado. As informações são da Dow Jones.