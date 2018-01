Bolsas de NY abrem em alta com notícias de empresas O mercado de ações em Wall Street abriu em alta. Às 11h50 (de BRasília), o índice Dow Jones registrava ganho de 0,12%. O Nasdaq avançava 0,16% no mesmo horário. A partir de hoje, as Bolsas de Nova York abrem às 11h30, com o fim do horário de verão brasileiro na virada de sábado para domingo. O foco do dia nos Estados Unidos recai sobre a TXU, cujas ações disparavam 13,12% no pré-mercado, após a companhia aceitar uma oferta para ser comprada pelo Kohlberg Kravis Rob e o Texas Pacific Group. Na maior operação de compra alavancada fechada até o momento nos EUA, os grupos vão pagar quase US$ 32 bilhões, além de assumir uma dívida de US$ 13 bilhões, para assumirem os negócios da TXU, a maior produtora de energia do Texas. O preço confere um valor de US$ 69,25 para cada ação da TXU, o que corresponde a um prêmio de 15% sobre o valor de fechamento do ativo na sexta-feira. Além da KKR e da Texas, o Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Citigroup e Lehman Brothers Holdings também terão participações menores na TXU, que tem sede em Dallas. Outro negócio do lado empresarial envolvia o acordo da Apax Partners e da principal unidade de investimentos do Morgan Stanley para comprar a corretora de seguros Hub International, de Chicago, por cerca de US$ 1,7 bilhão. Além do noticiário corporativo, o petróleo para abril vêm gradualmente reduzindo a alta. Às 11h44 (de Brasília), o contrato subia 0,29%, a US$ 61,22 por barril, na plataforma eletrônica da Bolsa Mercantil de Nova York. As informações são da Dow Jones.