Bolsas de NY abrem em alta com recuo do petróleo O mercado acionário norte-americano abriu em alta. Às 12h34, o índice Dow Jones subia 0,14%, o Nasdaq avançava 0,23% e o S&P 500 apresentava ganho de 0,13%. A única notícia encorajadora para as bolsas é a queda nos preços do petróleo futuro no mercado internacional (chegou a cair mais de 1% pela manhã). Já do lado desanimador está o enfraquecimento dos papéis da Walt Disney, que divulgou prognósticos ontem. O Dia dos Veteranos é observado hoje nos Estados Unidos, mantendo as repartições públicas fechadas, o que pode reduzir o volume de negócios. A ausência de dados econômicos nos Estados Unidos também deixa o mercado relaxado. O único destaque do dia é a participação do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, em um painel de debates sobre dinheiro e política monetária, em Frankfurt. Os papéis da Disney cediam 2,5%, após a dona dos estúdios Pixar e dos canais de TV ESPN e ABC ter alertado que uma taxa tributária maior pode afetar seu lucro em 2007. O alerta foi dado ontem, após o fechamento do pregão em Nova York e simultaneamente à divulgação do balanço da companhia. O diretor financeiro da Disney, Thomas Staggs, afirmou que um imposto maior deverá reduzir o lucro da companhia em US$ 0,05 por ação no próximo ano. As ações da Boeing eram negociadas em alta de 1,3%, antes da abertura da sessão, após a companhia ter vencido a concorrência na disputa para suprir helicópteros de resgate e busca em combate para a Air Force,a Força Aérea norte-americana. As informações são da Dow Jones.