Bolsas de NY abrem em alta com resultados da Dell As bolsas de Nova York abriram hoje em alta, na esteira dos bons resultados divulgados ontem, após o fechamento do mercado, pela Dell. Porém o volume de negócios deve continuar baixo, com algumas instituições saindo antes para o feriado do Dia de Ação de Graças, que manterá os mercados norte-americanos fechados amanhã. Às 12h37, o índice Dow Jones operava com ganho de 0,23%; Nasdaq subia 0,41%; e S&P 500 avançava 0,27%. As ações da Dell subiram 10% para US$ 27,27 no pré-mercado. Ontem, a empresa informou um aumento de 12% no lucro líquido para US$ 677 milhões, ou US$ 0,30 por ação, nos três meses encerrados em 3 de novembro. A margem bruta avançou 17%. Os analistas esperavam lucro de US$ 0,24 e margem de 16% ou menos. A Dell disse que o resultado é preliminar por causa das investigações do governo sobre sua contabilidade. Na Europa, os índices chegaram esta manhã aos maiores níveis em mais de cinco anos e meio. Ao meio-dia, o índice FTSE, de Londres, virava para baixo (-0,38%), enquanto o CAC-40, de Paris, e o DAX, de Frankfurt, reduziam a alta, respectivamente, a 0,06% e 0,16%. Ontem, as ações em Nova York encerraram com leve ganho, com o Dow Jones subindo 5 pontos ou 0,04%, e o S&P e o Nasdaq em alta de 2 pontos. O petróleo segue em baixa antes da divulgação dos dados semanais sobre estoques nos EUA, que serão divulgados às 13h30. Na ICE, em Londres, o contrato para janeiro do tipo Brent estava em queda de 0,33% em US$ 60,18. No pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), o contrato de janeiro recuava 0,20%, em US$ 60,05. As informações são da agência Dow Jones.