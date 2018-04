Bolsas de NY abrem em alta com resultados de empresas As Bolsas norte-americanas abriram em alta hoje, com os investidores comemorando os resultados surpreendentemente fortes da Apple e os das blue chips 3M e ExxonMobil, além da queda menor do que o esperado no lucro da Ford. Às 10h47, o índice Dow Jones subia 0,09% e o Nasdaq avançava 0,02%. O destaque da agenda macroeconômica antes da abertura foi a divulgação do dado de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA, que registraram queda de 20 mil pedidos na semana, superando a previsão de queda de 9 mil pedidos. O mercado estará de olho agora na fala de um dos diretores do banco central americano (Fed), Frederic Mishkin, que é membro votante do comitê de mercado aberto (FOMC), às 13h30 (de Brasília). As ações da Apple dispararam 8% no pré-mercado após registrar crescimento de 88% no lucro líquido do primeiro trimestre para US$ 770 milhões (US$ 0,87 por ação), com as fortes vendas do iPod e da linha de computadores Mac. As receitas, por sua vez, cresceram 21% para US$ 5,26 bilhões no período, superando a própria projeção de US$ 4,9 bilhões. Analistas esperavam lucro de US$ 0,64 por ação e faturamento de US$ 5,17 bilhões. A Ford também teve forte alta de 7% antes da abertura, depois que seu lucro caiu no trimestre menos do que o esperado pelo mercado. A segunda maior montadora dos EUA registrou queda do lucro líquido de US$ 282 milhões (US$ 0,15 por ação) no último trimestre, enquanto analistas previam perda de US$ 0,60 por ação. As receitas gerais da companhia cresceram 5,4% para US$ 40,8 bilhões. A montadora elevou sua meta de produção para o segundo trimestre e informou que cortou 18 mil empregos na América do Norte, economizando US$ 500 milhões em custos. As ações da blue chip 3M subiram 3,8% depois de informar que seu lucro e receita cresceram acima das expectativas de Wall Street. O conglomerado registrou salto de 52% no lucro do primeiro trimestre para US$ 1,37 bilhão (US$ 1,85 por ação). As receitas cresceram 6,1% para US$ 5,94 bilhões. Analistas previam lucro de US$ 1,12 por ação em um faturamento de US$ 5,68 bilhões. A petrolífera ExxonMobil, por sua vez, ganhou 0,8% no pré-mercado depois de anunciar lucro acima da expectativa dos analistas, embora sua receita tenha registrado queda. Os lucros da blue chip somaram US$ 9,28 bilhões (US$ 1,62 por ação), acima do registrado no ano passado de US$ 8,4 bilhões (US$ 1,37 por ação). Já as receitas caíram para US$ 87,22 bilhões, de US$ 88,98 bilhões no primeiro trimestre de 2006. Analistas consultados pela Thomson Financial previam lucro de US$ 1,52 por ação. As ações da Microsoft, divulgará seus resultados após o fechamento, avançaram 0,7% antes da abertura. As informações são da Dow Jones.