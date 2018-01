Bolsas de NY abrem em alta; Dow Jones avança 0,46% As bolsas norte-americanas abriram em alta hoje, com a expectativa de aquecimento no ritmo das operações de fusões e aquisições, que têm alimentado o entusiasmo de parte do mercado no início deste ano. Às 12h38, o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York registrava ganho de 0,46%. O índice Nasdaq, que concentra as ações de tecnologia, subia 0,42%. Nesta manhã, as ações da Alcoa, que está na cesta do índice Dow Jones, registrou alta de até 10%, com as informações publicadas no jornal London's Times de que a maior fabricante mundial de alumínio poderia se tornar alvo de uma oferta de US$ 40 bilhões da BHP Billiton ou da Rio Tinto. Mas o bom humor deve ser limitado por cautela com o depoimento de amanhã do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Ben Bernanke, na Câmara, agora de maioria democrata. O mercado acionário está movimentado hoje também pelos papéis da 3M, que anunciou a recompra de US$ 7 bilhões de papéis, projetando ganho de mais de 1% a seus papéis no pré-mercado. As ações da General Motors também atraem a atenção, com a melhora em sua recomendação para "compra" pela Merrill Lynch. Por conseqüência, as ações da GM avançaram 3,5% no pré-mercado. As informações são da Dow Jones.