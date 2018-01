Bolsas de NY abrem em alta; Dow Jones sobe 0,43% O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York abriu o pregão de hoje em alta. Às 10h41, o Dow Jones subia 0,43% a 11.021 pontos. O índice Nasdaq, que concentra as ações das empresas de tecnologia, também abriu em alta e avançava 0,54% a 2.118 pontos. Os balanços financeiros com bons resultados do banco Morgan Stanley e da empresa de logística e encomenda expressa FedEx foram insuficientes para inspirar os investidores do mercado acionário norte-americano, uma vez que a espera pelo encontro do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve (banco central americano) sobre juros na próxima semana segue travando o ambiente de negócios. No pré-mercado, os papéis do Morgan Stanley subiam 2,6%, após o banco de investimentos ter mostrado um vigoroso resultado trimestral, a exemplo de outras empresas que atuam na área. O banco de investimentos anunciou que seu lucro líquido mais que dobrou para US$ 1,96 bilhão, no segundo trimestre, na comparação com os US$ 928 milhões registrados no mesmo período de 2005. O faturamento cresceu 48% para US$ 8,94 bilhões. A FedEx também auferiu lucro acima das expectativas no quarto trimestre fiscal. O lucro líquido da companhia cresceu 25%, para US$ 568 milhões. O faturamento totalizou US$ 8,49 bilhões, o que correspondeu a um crescimento de 10% sobre o mesmo período de 2005.