Bolsas de NY abrem em alta, mas cautela deve vigorar As bolsas de Nova York abriram em alta, mas o dia pode ser de oscilações estreitas neste pregão antes da divulgação, amanhã, dos dados sobre as vagas criadas no mercado de trabalho dos Estados Unidos. Às 12h33, o índice Dow Jones subia 0,29% e o Nasdaq apresentava ganho de 0,20%. Na Europa, os eventos da manhã ficaram dentro do esperado. O Banco Central Europeu (BCE) elevou o juro de 3,25% para 3,5%, citando a contínua força da economia na zona de euro e a aceleração no crescimento da base monetária. O Banco da Inglaterra manteve sua taxa em 5%. Nos EUA, os dados também não chegaram a surpreender. O número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 2 de dezembro caiu 34 mil, para o nível sazonalmente ajustado de 324 mil, informou o Departamento do Trabalho. Os pedidos feitos na semana anterior foram revisados para 358 mil, de 357 mil informado antes. A queda na semana passada ficou levemente acima do declínio esperado de 32 mil. Por volta das 12h25, o petróleo em Nova York recuava 0,37% para US$ 61,96 e o ouro estava praticamente estável em US$ 630 por onça-troy. No mercado de câmbio, o euro reagiu pouco às declarações do presidente do BCE, Jean-Claude Trichet, de que as taxas de juros na Europa ainda estão em patamares baixos. A moeda européia subia 0,05% par US$ 1,3304. Estarão em foco nesta quinta-feira as ações da Eli Lilly, que reiterou suas estimativas de lucro e receita para este ano, mas deixou sua meta de lucro para 2007 na ponta baixa das estimativas. As informações são da agência Dow Jones.