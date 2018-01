Bolsas de NY abrem em alta, mas Ford pode limitar ganho As bolsas de Nova York abriram em alta, após os dados mostrando um declínio nos custos da mão-de-obra e um aumento na produtividade nos Estados Unidos, o que reduz os temores de inflação, e ajuda a reforçar a esperança de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) veja menos razões para manter as taxas de juro nos níveis atuais. Um relatório da construtora de residências Toll Brothers e as notícias da emissão de bônus conversíveis pela Ford Motor podem, no entanto, podem limitar o impulso de alta. Ontem, as ações nos EUA ignoraram a notícia de que a Pfizer parou o desenvolvimento de um medicamento contra o colesterol, que chegou a ser considerado promissor, e subiram com a onda de fusões. O Dow Jones subiu 89 pontos, o Nasdaq fechou em alta de 12 pontos e o Nasdaq terminou com alta do 35 pontos, a maior num mês. Às 12h37, o Dow Jones apresentava ganho de 0,06%; o Nasdaq subia 0,14%; e o S&P 500 operava em +0,12%. O Departamento de Trabalho dos EUA disse que os custos de mão-de-obra foram revisados em forte baixa no segundo e terceiro trimestre. A produtividade cresceu 0,2% no terceiro trimestre, ante a estimativa anterior de crescimento zero. Os Fed Funds estão agora projetando uma chance de 32% de que o Fed reduza sua taxa de 5,25% para 5% no fim de janeiro. Entre as ações em foco, Ford Motor caiu mais de 2% em Frankfurt após a empresa ter informado ontem que vai oferecer US$ 3 bilhões em notes conversíveis. A construtora de residências de luxo Toll Brothers prevê que o lucro no ano fiscal de 2007 ficará abaixo das estimativas de Wall Street. As informações são da Dow Jones.