Bolsas de NY abrem em alta, mas mantêm cautela O mercado de ações dos Estados Unidos abriu em alta nesta sexta-feira (Dow Jones em +0,04% e Nasdaq em +0,37%), mas os operadores acreditam que há forte chance de Wall Street seguir volátil. Isso porque os dados de inflação divulgados nesta manhã pelo Departamento do Comercio norte-americano não preencheram todas as respostas procuradas pelos investidores. Às 10h39, o índice Dow Jones avançava 0,24% e o Nasdaq, +0,20%. O núcleo índice de preços dos gastos com consumo pessoal em abril nos EUA subiu 0,2%, em linha com o previsto por economistas e abaixo da alta de 0,3%, no mês de março. No entanto, a elevação anualizada do núcleo do índice furou o teto de 2% da banda informal fixada pelo Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA). O núcleo anualizado subiu 2,1%. Os dados devem manter a confusão do mercado quanto à decisão do Fed no encontro de 28 e 29 de junho, quando decidirá se elevará ou não a taxa de juros novamente. Ontem, o mercado acionário subiu graças aos sinais de alívio das pressões inflacionárias Além do debate em torno do dado, os investidores devem reagir também a notícias da General Motors. As ações da empresa eram negociadas com ganho de 2,5% no pré-mercado, após o Prudential Equity Group ter elevado a recomendação para a montadora de Detroit de neutra para overweight, citando catalisadores de curto prazo que parecem mais negativos do que positivos. A elevação da recomendação da Prudential ocorre dois dias após o Merrill Lynch ter também melhorado a recomendação para os papéis da montadora. Nessa manhã, a montadora informou que pretende fazer um importante anúncio de investimento em sua fábrica de transmissão Powertrain localizada em Ypsilanti, no Estado de Michigan, na terça-feira. O anúncio será feito por John Buttermore, que ocupa o posto de vice-presidente das operações manufatureiras da Powertrain. A unidade é uma aliança entre a GM e a Fiat para fabricação de motores e eixos de transmissão. O representante do sindicato United Auto Workers, Tim Cobb, participará do evento. As informações são da Dow Jones.