Bolsas de NY abrem em alta mas mostram volatilidade As bolsas norte-americanas abriram indicando alta nesta quarta-feira, com os investidores atentos aos números da economia daquele país. Mas a volatilidade se mostra presente e os sinais se inverteram. O índice Dow Jones abriu com ganho de 0,09%, mas inverteu a tendência e às 10h44 recuava 0,09%. O Nasdaq iniciou o dia em +0,05% e acentuou o ritmo de alta (+0,17%). O S&P avançava na abertura (0,29%) e mantinha esse patamar no horário acima. Os índices futuros de Wall Street já indicavam alta neste início de dia, mas o fechamento é uma incógnita, diante da forte volatilidade dos mercados. Os índices futuros ganharam tônus após o fraco dado de encomendas de bens duráveis ter dado margem a um certo alívio em relação à continuidade na alta da taxa de juros norte-americana. Mas, às 11 horas (de Brasília), sai o dado do Departamento do Comércio sobre vendas de imóveis residenciais novos em abril. A mediana das previsões de 23 economistas consultados é uma queda de 5,2%. Se o dado exibir queda maior, o mercado pode vislumbrar espaço para uma pausa na alta do juro projetado nos EUA. Se ficar acima, pode chancelar a necessidade de o Fed prosseguir em sua tarefa de apertar a taxa de juros novamente. Mas é imprevisível a reação que qualquer resultado terá no mercado acionário. No pré-mercado, as companhias associadas a produtos de combate à gripe aviária eram negociadas em alta, com as notícias de que seis membros de uma família morreram após contraírem o vírus na Indonésia, o que elevou a preocupação sobre contágio direto entre humanos. No entanto, não há evidências até o momento de que o vírus sofreu uma mutação ou se espalhou para pessoas de fora da família. "Estamos lidando com a possibilidade de uma segunda forma de transmissão do vírus, por meio de contágio entre humanos", comentou a porta-voz da Organização Mundial de Saúde, Maria Cheng. A gripe aviária matou 124 pessoas no mundo, sendo que um quatro delas na Indonésia. A maioria dos casos em humano foi provocada por contato com animais infectados. A Biocryst Pharmaceuticals subia 18%, já que seu Peramivir, um inibidor de gripe, tem sido testado contra gripe aviária. Novavax avançava 18%. A companhia recebeu autorização do Instituto Nacional de Saúde, em 2001, para produzir uma vacina contra gripe aviária. A Generex Biotechnology disparava 19%, uma vez que uma subsidiária da empresa está desenvolvendo uma vacina contra gripe aviária. A AVI Biopharma avançava 14%. O Neugene, um tratamento experimental, mostrou ser eficiente contra todas as cepas de influenza A, incluindo as gripes sazonais. Outras empresas que reagiam em alta ao ressurgimento da gripe aviária incluíam a Hemispherx Biopharma e a Gilead Sciences. As ações da General Motors subiam 4%, para US$ 25,45, no pré-mercado, após o banco de investimentos Merrill Lynch ter elevado a recomendação para o papel de neutra para compra. O analista John Murphy revisou o rating para a empresa com base nas expectativas de que os 30 mil funcionários da empresa vão aceitar o programa de resgate da companhia, um número que representaria uma significativa aceleração do plano de reestruturação da GM. A montadora também pediu à Justiça Federal de Concordatas, em Nova York, que postergue a audiência sobre o pedido de permissão da Delphi para anular os contratos trabalhistas, afirmando que precisaria de um período maior para evitar greves na fabricante de autopeças. As informações são da Dow Jones.