Bolsas de NY abrem em alta modesta à espera de dados As bolsas norte-americanas abriram em alta, mas modesta, com os investidores aguardando indicadores mais relevantes do dia, como o ISM sobre atividade no setor de serviços, às 11 horas (de Brasília), e os relatórios sobre os níveis dos estoques de petróleo nos Estados Unidos (às 11h30). Várias varejistas informaram o resultado de suas vendas durante junho e os números não apontam para uma tendência positiva. Operadores dizem que o comportamento positivo das bolsas na Europa inspirou os participantes do mercado norte-americano. Às 10h36, o índice Dow Jones apresentava elevação de 0,27%, o Nasdaq +0,42% e o S&P 500 avançava 0,11%. O número de pedidos de auxílio-desemprego, divulgado hoje nos EUA, não causou reação expressiva nos negócios, tampouco o relatório da empresa de recolocação de emprego Challenger, Gray & Christmas. As reuniões do Banco da Inglaterra e do Banco Central Europeu ocorreram como o previsto, ou seja, ambos mantiveram suas respectivas taxas inalteradas. O presidente do BCE, Jean-Claude Trichet, disse, depois do encontro, que as taxas de juro na zona do euro continuam baixas, puxando o euro em alta contra o dólar. Entre as varejistas, a Wal-Mart informou aumento em junho de 1,2% nas vendas nas lojas abertas há mais de um ano, conforme sua previsão recente, mas abaixo das estimativas de crescimento de 2% dos analistas da Thomson First Call. Suas ações subiram 0,06% no pré-mercado. Os papéis da J.C. Penney caíram 0,9%, depois de informar crescimento de 4,3% nas vendas em junho nas lojas abertas há mais de um ano, superando as projeções dos analistas, de alta de 2,8%. Mas a elevação foi inferior ao aumento de 7,4% registrado no mesmo período de 2005. As ações da Costco Wholesale cederam 1,5%, com a divulgação pela companhia de ganho de 6% em suas vendas, abaixo das estimativas de alta de 6,9% dos analistas. As informações são da Dow Jones e das agências internacionais.