Bolsas de NY abrem em alta; petróleo impõe cautela As Bolsas de Nova York abriram em alta, com o índice Dow Jones registrando ganhos de 0,21% às 12h42 e o Nasdaq avançando 0,67%. As ações da Yahoo e da Sun Microsystems puxam a valorização do setor de tecnologia em Wall Street, embora o mercado amplo espere a divulgação dos estoques semanais de petróleo dos EUA, às 13h30 (de Brasília). Os mercados absorvem o discurso sobre o Estado da União, feito ontem à noite, no qual o presidente George W. Bush apresentou novas propostas para ampliar a cobertura do seguro saúde e reduzir a dependência do petróleo importado. Ontem, o Dow Jones subiu 0,45% e o S&P 500 e o Nasdaq também terminaram em alta, com as ações da Texas Instruments, United Technologies e Exxon Mobil dando o ritmo positivo do mercado. Hoje, as ações de tecnologia tendem a apresentar uma boa performance. Yahoo! subia 5% no pré-mercado, após ter anunciado ontem que espera aumentar a receita por visitas ao site este ano, embora o grupo tenha registrado declínio de 61% no lucro no trimestre. A Google subia 1,1%. Sun Microsystems disparava 9,2% na pré-abertura, depois de Kohlberg Kravis Roberts afirmar que vai investir US$ 700 milhões na empresa. A Sun também anunciou lucro acima do esperado e crescimento de 7% na receita. Em contrapartida, a Advanced Micro Devices (AMD) caía 6,3% depois de a fabricante de chips divulgar perda no quarto trimestre e fazer previsões decepcionantes. A principal concorrente da AMD, Intel, subia US$ 0,02 para US$ 20,56. A gigante de software SAP caía 4,5% na pré-abertura, em reação à perspectiva desapontadora para suas margens de lucro. Fora do setor de tecnologia, o petróleo estará em foco depois do rali de ontem. Às 12h45, o barril para março estava em queda de 0,73%, em US$ 54,64, no pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). Entre as ações dos produtores de etanol, a Xethanol ganhava 2,6%, a VeraSun Energy subia US$ 0,05 para US$ 18,01, a Archer Daniels Midland ganhava US$ 0,22 e operava em US$ 32,85 e a Pacific Ethanol caía 2,8%. A cadeia de fast food McDonald´s, componente do Dow Jones, anunciou que seu lucro subiu no trimestre, confirmando as expectativas do mercado. As ações estavam em alta de 0,8% na pré-abertura. As informações são da agência Dow Jones.