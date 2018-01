Bolsas de NY abrem em baixa após altas do dia anterior As ações abriram em baixa em Nova York com um movimento de consolidação depois do recorde de ontem. O início do pregão será marcado pela expectativa com uma série de dados econômicos e pelo desempenho dos papéis da Apple, ante as notícias sobre práticas irregulares com opções de ações pela direção da fabricante de computadores. Às 12h32, o índice Dow Jones caía 0,06% o índice Nasdaq recuava 0,24% e o S&P 500 perdia 0,11%. O primeiro dado econômico divulgado hoje mostrou que os pedidos de auxílio desemprego ficaram exatamente dentro do esperado, subindo 1 mil para 317 mil na semana encerrada em 23 de dezembro. Entre as estatísticas que ainda serão publicadas estão as vendas de imóveis usados em novembro, para as quais os economistas prevêem queda de 1%. As ações da Apple caíram 4% no pregão alemão depois que o Financial Times informou que o executivo-chefe, Steve Jobs, recebeu 7,5 milhões em opções de ações em 2001 sem a necessária autorização da comissão executiva da companhia. No pré-mercado, a ação recuava 2,7%. Ontem, o Dow Jones atingiu 12.500 pontos pela primeira vez, impulsionado pela queda nos preços do petróleo e o crescimento das vendas de imóveis novos acima do esperado. O Dow subiu 102,94 pontos para 12.510,57 pontos. O S&P 500 avançou 9,94 pontos para 1.426,84 pontos e o Nasdaq subiu 17,71 pontos para 2.431 pontos. Outras ações que deverão atrair a atenção dos investidores incluem a IBM que, junto com a alemã Siemens, obteve um contrato de 10 anos de US$ 9,3 bilhões para serviços de tecnologia da informações do Exército alemão. No pré-mercado, a IBM caía US$ 0,05 para US$ 97,15. O Citigroup, por sua vez, estaria em negociações para comprar uma participação na companhia chinesa de baixo custo Spring Airlines. Na Nymex eletrônica, o contrato para fevereiro de petróleo estava em alta de 0,43% em US$ 60,60 antes da divulgação dos dados semanais sobre estoques do produto nos EUA. As informações são da agência Dow Jones.