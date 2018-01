Bolsas de NY abrem em baixa após divulgação de dado As bolsas de Nova York abriram em baixa. Hoje Wall Street passa por uma realização de lucros no início dos negócios, tomando a expressiva queda no volume de novas construções de residências nos Estados Unidos para devolver uma parte dos ganhos acumulados recentemente. Ontem, o índice Dow Jones fechou em alta de 54,11 pontos (0,44%), em 12.305,82 pontos, novo recorde. Às 12h36, o índice Dow Jones perdia 0,22%; o Nasdaq, 0,46%; e o S&P 500 -0,33%. O Departamento do Comércio dos EUA informou que as novas construções caíram muito mais do que o esperado em outubro, para o menor total em seis anos, e que as permissões para novas obras voltaram a ceder, pelo nono mês seguido. O número de novas construções caiu 14,6% em outubro, para a taxa anual ajustada sazonalmente de 1,486 milhão; enquanto as permissões para novas obras de residências cederam 6,3%, para uma taxa anual de 1,535 milhão. Os economistas esperam queda de 5,6% no número de novas obras em outubro e alta de 0,1% nas permissões. No noticiário corporativo, as ações da Conor Medsystems subiram 19% no pré-mercado, depois de a Johnson & Johnson anunciar que concordou adquirir a companhia de equipamentos para cirurgias em artérias coronárias. Os papéis da J&J subiram 0,4%. As ações da Hewlett-Packard recuaram 0,4% no pré-mercado, com informações de que a SEC (CVM norte-americana) notificou a companhia que tornou formal uma investigação na empresa, que estaria tentando evitar que membros de seu conselho conversassem com a imprensa. As informações são da Dow Jones e das agências internacionais.