Bolsas de NY abrem em baixa com alta do petróleo As Bolsas norte-americanas abriram em baixa, diante do calendário econômico vazio e da tensão entre o Irã e o Ocidente, que mantém o petróleo em alta. O fato de os principais índices acionários terem acumulado fortes ganhos recentemente também fragiliza as bolsas. O mercado norte-americano fechou na sexta-feira em alta pelo quinto pregão consecutivo. A semana passada foi a segunda melhor do ano para o índice Dow Jones, que fechou no nível mais alto desde 16 de maio; o Nasdaq não tinha cinco altas consecutivas há sete meses e teve a melhor semana dos últimos três anos. O Standard & Poor's-500 fechou a sexta-feira no nível mais alto dos últimos três meses e teve a terceira melhor semana de 2006. Às 10h55, o índice Dow Jones cedia 0,34% e o índice Nasdaq caía 0,82%. O petróleo ganhou mais de 1% nas transações realizadas nesta manhã, na expectativa da resposta que o Irã dará amanhã ao pacote de incentivos oferecidos pelo Ocidente. Embora oficialmente o Irã tenha até 31 de agosto para responder à resolução das Nações Unidas, o país reiterou neste final de semana que se pronunciará amanhã. Mas, paralelamente, o Irã tem deixado claro que não está disposto a abandonar o programa de enriquecimento de urânio, premissa da resolução. Seu não cumprimento pode implicar sanções contra o país, o qual, para mostrar força, realizou testes com mísseis no fim de semana. No noticiário corporativo, entre os destaques estão os papéis da Lowe's, que caíram 4,5%, com a divulgação de seu balanço do segundo trimestre. Os papéis da Ford caíram mais 2,6% nesta manhã, depois de ter sua recomendação rebaixada pelo Credit Suisse para "abaixo da média" de mercado. Separadamente, a Goldman Sachs comentou haver muito otimismo embutido nas ações em relação ao plano de reestruturação da segunda maior montadora do mundo. A Ford anunciou na sexta-feira um programa para reduzir em 21% sua produção de veículos na América do Norte no quarto trimestre e em 9% no ano, em relação aos níveis do ano passado. As ações da Walt Disney, que estão na cesta Dow Jones, caíram 0,4%, influenciadas pela informação publicada no The Wall Street Journal, de que a Citadel Broadcasting Corp tenta renegociar parte dos termos de um acordo de US$ 2,7 bilhões para adquirir as operações de radio da companhia. As informações são da Dow Jones e agências internacionais.