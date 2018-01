Bolsas de NY abrem em baixa com alta do petróleo As bolsas norte-americanas abriram em baixa, apesar da reação inicialmente positiva ao relatório do Departamento do Trabalho sobre as condições do número de vagas criadas nos Estados Unidos. O aumento de 132 mil no número de postos oferecidos durante novembro, acima da mediana das estimativas dos economistas, sustentou os índices futuros de Nova York, reforçando as expectativas de pouso suave da economia. Mas os ganhos registrados pelos índices futuros não se sustentaram. Os contratos futuros de eurodólares passaram a projetar chance menor de corte no juro norte-americano no primeiro trimestre, de 64%, contra projeção de 80% antes. Às 12h33, o índice Dow Jones perdia 0,38%; o Nasdaq recuava 0,31%; e o S&P caía 0,08%. O petróleo acima de US$ 63,00 e o rebaixamento do segmento de mineração contribuem para limitar os ganhos. A primeira meia hora de pregão deverá ser pontuada também pela expectativa do índice sobre o sentimento do consumidor de dezembro da Universidade de Michigan, às 13 horas (de Brasília). O rebaixamento da recomendação para o setor de mineração pela Merrill Lynch também deve chamar a atenção dos investidores. Os ADS da BHP Billiton caíram 1,6% no pré-mercado e as ações da Anglo American cederam 1,2%. As informações são da Dow Jones.