Bolsas de NY abrem em baixa com realização de lucros As Bolsas de Nova York abriram em baixa hoje. Às 10h33, o índice Dow Jones recuava 0,28% e o índice Nasdaq caía 0,47%. Os investidores aproveitam para realizar lucros com base nos dados do nível de emprego de setembro, divulgados mais cedo, já que o índice Dow Jones fechou ontem mais uma vez em nível recorde. A divulgação de resultado financeiro abaixo do esperado pela fabricante de chips Micron Technology também deve favorecer a realização de lucros. No pré-mercado, as ações da Micron cederam 6,2%. O relatório sobre o número de vagas de trabalho criadas nos EUA em setembro trouxe informações ambíguas e que somadas não alteram a avaliação atual dos investidores em relação ao andamento da economia norte-americana. As informações são da Dow Jones.