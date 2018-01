Bolsas de NY abrem em baixa; Dow Jones cede 0,13% As Bolsas de Nova York abriram em baixa e a perspectiva é de não haver trégua em Wall Street hoje, com os principais indicadores acentuando as perdas de ontem, que não foram modestas. O pessimismo é causado pelos números sobre as encomendas de bens duráveis nos EUA em outubro, que caíram muito mais do que os economistas esperavam. Mas há chance de o humor mudar, se os próximos indicadores previstos para o dia conduzirem os investidores a um patamar de tranqüilidade suficiente para que promovam ajuste em alta da pesada queda da sessão anterior. Ontem, o índice Dow Jones sofreu sua maior queda, tanto em pontos como em termos porcentuais, desde julho; o Nasdaq teve sua maior queda em pontos desde setembro de 2003 e a maior queda em termos porcentuais desde junho deste ano; o S&P-500 teve sua maior queda desde junho, tanto em pontos como em termos porcentuais. Às 12h38 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,13% e o Nasdaq recuava 0,24%. A retração de 8,3% das encomendas em outubro, depois de aumento (revisado) de 8,7% em setembro, levou os mercados a entenderem que a economia norte-americana pode estar perdendo ritmo mais rápido do que o previsto e que o Fed (banco central americano) poderá, então, ter de reduzir a taxa de juros da economia dos EUA. Às 15h30 (de Brasília), o presidente do Fed, Ben Bernanke, participa de evento em Nova York, onde falará sobre as perspectivas da economia norte-americana. No pré-mercado, as ações da Palm caíram 6,5%, em reação a revisão em baixa de suas projeção de resultado para o segundo trimestre. Os papéis da Boeing subiram 1%, depois de anunciar uma encomenda de 60 aeronaves modelo 737-800. As informações são da Dow Jones.