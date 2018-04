Bolsas de NY abrem em baixa; Dow Jones cede 0,16% Os principais índices dos mercados acionários nos EUA abriram em leve baixa, tendo como pano de fundo uma série de cinco dias em alta para o Dow Jones e o Nasdaq e com um clima de cautela pré-divulgação dos dados do mercado norte-americano de trabalho em março. Às 10h32, o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York cedia 0,16% e o Nasdaq recuava 0,09%. Pela manhã, a divulgação dos dados de pedidos de auxílio-desemprego na semana passada não gerou reações significativas nas negociações do pré-mercado. Hoje é o último dia para ajustes aos dados do mercado de trabalho (payroll) em março nos EUA, uma vez que o mercado acionário norte-americano ficará fechado amanhã. A previsão mediana de economistas consultados pela Dow Jones é de aumento de 150 mil postos de trabalho. Na segunda-feira, os operadores entrarão em suas mesas para reagir ao payroll e também começarão a se ajustar para o início da temporada de divulgação de balanços nos EUA. A Alcoa, gigante mundial de alumínio, dará a largada à temporada na terça-feira. Os analistas projetam lucro de US$ 0,77 por ação para o primeiro trimestre de 2007. Os contratos futuros do petróleo abriram a manhã em queda, mas estão em alta, com o contrato para maio do WTI avançando 0,47%, para US$ 64,69 por barril, na Nymex eletrônica, às 10h21. As informações são da Dow Jones.