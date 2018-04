Bolsas de NY abrem em baixa; Dow Jones recua 0,12% As Bolsas de Nova York abriram em baixa. O índice Dow Jones recuava 0,12% às 10h37, enquanto o Nasdaq caía 0,20%. As ações nos EUA estão recuando, depois que as vendas no varejo registraram um surpreendente declínio, ao mesmo tempo em que os preços do petróleo sobem e as ações da General Motors avançam pouco após a divulgação de um balanço apenas em linha com as expectativas. Ontem as ações nos EUA dispararam com os resultados acima do esperado do McDonald´s e o Livro Bege, do Fed (banco central americano), mostrando poucos sinais de pressões de aumento de preços. O Dow Jones fechou em alta de 95,57 pontos, no recorde de 11.947 pontos. O Livro Bege indicou que a economia dos EUA continuou crescendo em setembro, ainda que a um ritmo menos acelerado. Quatro dos 12 distritos do Fed reportaram forte expansão econômica, dois perceberam redução da atividade e os demais descreveram o crescimento como moderado ou misto. Com relação ao mercado imobiliário, o Livro Bege mostrou que, em geral, os preços dos imóveis caíram, os estoques subiram e as vendas diminuíram. ?O Livro Bege não trouxe sinais de uma desaceleração significativa da economia?, disse Michael Englund, economista-chefe da Action Economics. Nesta manhã, os preços do petróleo voltaram a passar dos US$ 58,00 o barril, depois que os dados divulgados ontem mostraram que os estoques de destilados caíram pela primeira vez em nove semanas. Entre as notícias corporativas, a GE, componente do Dow Jones, subia apenas 0,1% após informar que seu lucro líquido no terceiro trimestre subiu 6%, conforme previam os analistas, e as vendas aumentaram 12%.