Bolsas de NY abrem em baixa, em dia de clima negativo Conforme já sinalizavam pela manhã os índices futuros, as bolsas norte-americanas abriram em baixa nesta segunda-feira. Às 10h44, o índice Dow Jones caía 0,27%, o Nasdaq recuava 0,64% e o S&P 500, 0,54%. Como nenhum indicador foi divulgado nos Estados Unidos hoje, os negócios continuam a ser orientados pelo ambiente desfavorável para ativos de renda variável. As quedas dos preços dos futuros de metais e petróleo afetam ações de empresas correlatas, como Alcoa e Exxon Mobil, o que pode fazer com que outras ações sejam arrastadas para baixo.