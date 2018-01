Bolsas de NY abrem em baixa no último pregão do ano As bolsas norte-americanas abriram em queda o último pregão de 2006. Os investidores seguem focados no noticiário corporativo, envolvendo a Apple e a Marsh & McLennan. Operadores dizem que os investidores irão se ocupar de detalhes de final de ano nesta sexta-feira e prevêem pouco movimento de preços. Além disso, não há nenhum indicador econômico previsto em agenda. Apesar de vários mercados fecharem mais cedo, as bolsas deverão operar no horário regular.Às 12h33, o índice Dow Jones recuava 0,06% e o Nasdaq perdia 0,07%. As ações da Apple subiram 4% no pré mercado, com o anúncio de que seu executivo-chefe, Steve Jobs, sabia da prática da companhia de antedatar favoravelmente suas opções de ações, mas não se beneficiou pessoalmente delas. A Apple informou também a republicação de balanços anteriores. Os papéis da Marsh & McLennan subiram 0,9%, com informações publicadas no WSJ de que concordou, em princípio, em vender a Putnam para a Power Corp, do Canadá, por US$ 3,9 bilhões. As informações são da Dow Jones.