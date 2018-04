Bolsas de NY abrem em baixa, pressionadas pela China Um possível aumento das taxas de juros na China, motivado pelo forte crescimento da economia do país no primeiro trimestre do ano e pelos dados de inflação, provoca perdas esta manhã nos índices de ações das Bolsas de Nova York. O pregão regular abriu com o índice Dow Jones e o Nasdaq em baixa. Às 10h46, o Dow Jones perdia 0,34% e o Nasdaq caía 0,68%. Os investidores devem digerir hoje ainda a série de balanços corporativos. As ações do Bank of America, Altria e Merrill Lynch devem ficar em foco. O fechamento do Dow Jones em nível recorde ontem em 12.803 pontos (alta de 0,24%) também pode manter os índices pressionados na abertura. As ações do Bank of America subiram 0,4% no pré-mercado, depois de o banco anunciar que seu lucro líquido do primeiro trimestre subiu para US$ 1,16 por ação, de US$ 1,07 por ação no mesmo período do ano anterior. O lucro ajustado foi de US$ 1,17 por ação, US$ 0,02 acima do previsto pelos analistas. Já as ações da Altria perderam 1,4% antes da abertura, depois de registrar queda no lucro líquido do primeiro trimestre para US$ 2,75 bilhões ou US$ 1,30 por ação, de US$ 3,48 bilhões ou US$ 1,65 por ação. Em base ajustada, a companhia lucrou US$ 1,03 por ação. Analistas previam lucro de US$ 1,05 por ação. As ações do Merrill Lynch, por sua vez, ganharam 0,3%, depois de registrar lucro de US$ 2,16 bilhões no primeiro trimestre, ou US$ 2,26 por ação, ante US$475 milhões, ou US$ 0,44 por ação, do ano anterior. As receitas dispararam 24% para US$ 9,85 bilhões. O resultado superou as projeções de analistas, que previam lucro de US$ 1,97 por ação no trimestre e receitas em torno de US$ 9,07 bilhões. O lucro do primeiro trimestre da Merck cresceu 12% para US$ 1,7 bilhão, ou US$ 0,78 por ação, de US$ 1,52 bilhão, ou US$ 0,69 por ação, do ano anterior. O resultado veio em linha com a orientação interna ad farmacêutica. As receitas totais cresceram 7% para US$ 5,41 bilhões. As ações da Merck recuaram 1,2% no pré-mercado. As ações da eBay avançaram 2,5% no pré-mercado, depois de registrar ontem um salto de 52% no lucro trimestral para US$ 377 milhões, ou US$ 0,27 por ação. As informações são da Dow Jones.