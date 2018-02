Bolsas de NY abrem em baixa, realizando lucros As Bolsas de Nova York abriram em baixa. Às 10h32, o índice Dow Jones caía 0,18%, seguido pelo Nasdaq, em queda de 0,36%. O mercado acionário norte-americano deve buscar uma consolidação dos ganhos da semana hoje, embora o comportamento do petróleo abaixo de US$ 71,00 por barril e os resultados e projeções da Hewlett-Packard devam agir como amortecedores da queda. A Dell Computer, que deve abrir seus resultados financeiros após o fechamento, também deve se mostrar, particularmente, ativa ao longo da sessão. A expectativa dos analistas é que a empresa anuncie queda para US$ 0,22 por ação em seu lucro líquido no período, de US$ 0,38 por ação no mesmo período do ano passado, segundo pesquisa da Thomson Financial. A Dell anunciou no mês passado que seu lucro não atingiria o previsto pelos analistas, citando problemas com serviços, os quais alienaram os consumidores norte-americanos, e de competitividade de preços. As ações da General Motors cediam 2%, após o JP Morgan reduzir o rating da ação de "acima da média" para neutro. Os papéis da Sears subiam 0,3%, após a companhia anunciar lucro acima do esperado no segundo trimestre. A varejista auferiu lucro de US$ 294 milhões, ou US$ 1,88 por ação, de US$ 161 milhões, ou US$ 0,98 por ação. O último resultado considerou um ganho de US$ 0,14 por ação relacionado a um acordo judicial com a Visa/Mastercard associado a um litígio antitruste. Os dados de auxílio-desemprego, divulgados pelo Departamento do Trabalho dos EUA, entraram para a coluna de sinais positivos sobre a economia norte-americana. O número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 12 de agosto caiu 10 mil, para 312 mil.A mediana das previsões de 15 economistas ouvidos pela Dow Jones era queda de um mil pedidos. Mas o dado não serviu para represar a expectativa cada vez mais tênue de que o Federal Reserve retomará seu ciclo de aperto monetário. No mercado de Fed Funds futuros, a probabilidade de a taxa dos Fed Funds subir para 5,5% em setembro caiu de 25% na abertura para 12%. Daqui a pouco, às 11h (de Brasília), a Conference Board divulga o índice dos indicadores antecedentes da economia referente a julho. Às 13h (de Brasília), o Federal Reserve Bank de Filadélfia divulga seu índice de atividade industrial regional de agosto. As informações são da Dow Jones.