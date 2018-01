Bolsas de NY abrem em baixa; varejistas são foco As ações em Nova York abriram em queda, após o feriado de Natal. O setor de varejo estará em foco, à medida que são divulgados os relatórios do desempenho das vendas. Porém às 12h32 o índice Dow Jones subia 0,07% e o S&P 500 avançava 0,05%, enquanto o Nasdaq recuava 0,11%. Na sexta-feira, as ações fecharam em queda no dia e na semana, contrastando com o rali que o mercado apresentou em boa parte do quarto trimestre atribuído à percepção de que, embora a economia dos Estados Unidos esteja desacelerando, as atividades estão a caminho de um pouso suave e a economia global continua forte. Na Europa, os mercados acionários estão fechados pelo feriado prolongado de Natal, mas na Ásia as bolsas terminaram o dia em alta. As ações de varejo, como Federated Department Stores, Bed Bath & Beyond e Best Buy, devem concentrar as atenções hoje. A Microsoft pode ser bastante ativa depois de o Wall Street Journal ter informado em sua edição online que a empresa está aprimorando as ferramentas de busca de seu programa de e-mail Hotmail e seu Live Search, num esforço mundial para orientar a publicidade aos usuários de seus sites. O New York Times online, por sua vez, disse que os especialistas descobriram falhas potencialmente sérias no novo sistema operacional Vista da Microsoft. A ação caía 0,4% no pré-mercado. As informações são da agência Dow Jones.