Bolsas de NY abrem em baixa; Yahoo está no foco Os mercados acionários nos EUA abriram com os índices em queda. Às 12h33 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,04% e o Nasdaq recuava 0,30%. Os futuros de ações acentuaram levemente a queda depois que o dado da ADP/Macroeconomic Advisers sobre vagas criadas superou as estimativas e projetou os juros dos títulos do Tesouro e o dólar em alta. Segundo o ADP, os empregadores privados criaram 158 mil empregos em novembro. Segundo analistas, incluindo as vagas do governo, o relatório (payroll) que será divulgado na sexta-feira pelo Departamento do Trabalho poderá apontar a criação de 170 mil vagas. As pesquisas junto aos economistas realizadas até agora projetam criação total de 110 mil empregos em novembro. O mercado ainda vai aguardar os números dos estoques de petróleo que saem às 13h30 nos EUA. Entre as ações em foco, destacam-se Yahoo, que operava em alta de US$ 0,12 para US$ 27,55 na pré-abertura, após anunciar uma reorganização administrativa, e a Novell, que caía 8,1% esta manhã após divulgar, ontem à noite, projeções de receita para 2007 abaixo do esperado pelo mercado. As informações são da agência Dow Jones.