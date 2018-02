Bolsas de NY abrem em direções opostas As Bolsas de Nova York abriram em direções opostas, com o Dow Jones avançando 0,27% e o Nasdaq em queda de 0,16%, às 10h34. Há fatores que podem justificar uma interrupção dos quatro últimos fechamentos positivos, mas o clima positivo pode prevalecer. Em primeiro lugar, a Dell e a Gap divulgaram, ontem, balanços negativos. Paralelamente, o petróleo sobe e há a inclinação para realizações de lucros. No entanto, uma decisão judicial importante sustentava as ações das indústrias tabagistas em alta no pré-mercado. As ações da Dell eram negociadas em baixa de 8%, a US$ 21,02, no pré-mercado, após anunciar queda de 51% no lucro do segundo trimestre, além de informar que a Securities and Exchange Comission - a CVM norte-americana - pediu informações relacionadas às práticas contábeis, principalmente, em relação à forma como a empresa reconhece suas receitas. A líder mundial na fabricação de computadores pessoais informou, após o fechamento da sessão de ontem em Nova York, que seu lucro caiu para US$ 502 milhões (US$ 0,22 por ação) no segundo trimestre, de US$ 1,02 bilhão. O resultado veio em linha com o esperado pela média dos analistas, embora o faturamento tenha ficado levemente acima do esperado. O Goldman Sachs reduziu, na seqüência, o rating da empresa para venda. A Gap cedia 4,9%, após a varejista anunciar queda de 53% no lucro no segundo trimestre fiscal, além de ter enxugado a previsão para o ano. No entanto, a AnnTaylor, outra varejista de vestuário, subia 4%, após anunciar crescimento no lucro e no faturamento. A empresa elevou sua previsão de resultado para o ano. Outra varejista, a Bebe Stores subia 10%, após apresentar uma previsão de lucro robusto para o primeiro trimestre fiscal. As ações do setor tabagista reagiam positivamente a um decisão judicial importante. Uma juíza federal norte-americana julgou que as fabricantes de cigarros violaram as leis civis por não revelarem publicamente os danos do tabaco. Mas a decisão representou uma vitória parcial da indústria, já que a juíza disse não ter autoridade para impor penas financeiras significativas. As ações da Altria subiam 3%, enquanto as da Reynolds American tinham preço de compra de US$ 83,30 e de venda a US$ 83,60, ante um nível de fechamento de US$ 64,07 ontem. O petróleo para setembro sobe 0,88%, a US$ 70,68 por barril, na Nymex eletrônica, mas já reduziu a alta ante o início da manhã. O movimento de alta é associado à trajetória negativa dos quatro últimos dias, nos quais os futuros de petróleo acumularam uma perda de 7%. Outros analistas citavam a aproximação do deadline imposto pelo Conselho de Segurança da ONU ao Irã sobre seu programa nuclear como fator de estímulo às compras. O prazo oficial termina no dia 31, mas o Irã tem dito que responderia na próxima terça-feira (22). Logo após a abertura, a Universidade de Michigan divulga o dado de sentimento do consumidor. A mediana das previsões de 16 economistas ouvidos pela Dow Jones é 83,8 (de 84,7 em julho, 84,9 em junho, 79,1 em maio, 87,4 em abril. As informações são da Dow Jones.