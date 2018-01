Bolsas de NY abrem em direções opostas; Dow cai 0,04% Os principais índices de ações começaram o pregão em direções divergentes em Wall Street. Às 12h46, logo após a abertura, o Dow Jones caía 0,04%, enquanto o Nasdaq avançava 0,26%. Os dados do mercado de trabalho divulgados pela manhã, em geral, apontam uma economia forte nos EUA. No ano passado, segundo os dados revisados, foram criadas 153 mil vagas em média por mês nos EUA, superando as 110 mil vagas necessárias para absorver o crescimento da população. No pré-mercado hoje, as ações da Amazon cediam 3,5%, após a varejista anunciar queda de 51% no lucro líquido no quarto trimestre, afetado por impostos maiores e gastos mais pesados. As ações da NYSE cediam 1,8%, após a operadora da Bolsa de Nova York anunciar que registrou lucro no quarto trimestre de US$ 45,5 milhões, ou US$ 0,29 por ação, revertendo prejuízo do mesmo período de 2005. Mas seu resultado por ação ficou um centavo abaixo do previsto. As informações são da Dow Jones.