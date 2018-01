Bolsas de NY abrem em queda com anúncio do Wal-Mart As bolsas norte-americanas abriram em baixa, com a pressão sobre os papéis do Wal-Mart desfazendo o impacto dos números inicialmente positivos das vendas do varejo durante o feriado de Ação de Graças e dos ganhos das ações da Lowe's. A expectativa com os indicadores da semana, que são muitos, também represa a ponta de compra do mercado. Às 13h17 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,88%, o índice Nasdaq recuava 1,08% e o S&P 500 operava em baixa de 0,71%. As ações do Wal-Mart operavam em baixa superior a 1%, depois de revelar, sábado, que suas vendas em novembro deverão cair 0,1%, a primeira retração desde 1996. A maior varejista do mundo com ações no índice Dow Jones havia previsto que as vendas ficariam estáveis. Os papéis da varejista de produtos para o lar Lowe's subiram 2%, refletindo elevação em sua recomendação pelo Bank of America. O petróleo também contribui para manter os mercados na retaguarda. No mesmo horário acima, o contrato de janeiro da commodity subia 1,20%, para US$ 59,95 o barril na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). As informações são das agências internacionais.