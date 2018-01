Bolsas de NY abrem em queda com fraqueza do dólar As Bolsas de Nova York, cujos pregões serão encerrados às 16 horas (de Brasília), iniciaram os negócios com seus principais índices em baixa. O forte declínio do dólar e as vendas varejistas estão no centro das atenções. No campo positivo, as ações da Advanced Semiconductor Engineering (ASE) subiam 10,3% no pré-mercado, depois de um grupo liderado pela firma de private equity Carlyle Group ter manifestado interesse em comprar a empresa por cerca de US$ 5,24 bilhões em dinheiro. Às 12h31 (de Brasília), o Dow Jones recuava 0,46%, o Nasdaq cedia 0,65% e o S&P-500 registrava baixa de 0,48%. Na quarta-feira, o Dow Jones terminou em leve alta (0,04%), com os resultados acima do esperado da Dell contrabalançando a notícia de que o megaempresário Kirk Kerkorian estava reduzindo sua participação na General Motors. O dólar despencou em relação às outras moedas fortes, em parte por causa da baixa liquidez, com o euro atingindo seu nível mais alto desde abril de 2005. A libra britânica subiu ao maior patamar desde dezembro de 2004. As dúvidas sobre o crescimento econômico dos EUA e especulações de que operações de carry trade (em que os ganhos provêem de diferenciais de taxas de juro) estariam sendo desmontadas estão entre os fatores citados para a queda da moeda norte-americana. O euro subiu a US$ 1,311, na máxima, e o dólar caiu, na mínima, a 115,58 ienes. A fraqueza do dólar atingiu as ações das exportadoras européias e japonesas. Em Tóquio, o Nikkei 225 fechou em queda de 1,1% e, por volta das 12h30 (de Brasília), o índice FTSE 100, de Londres, caía 0,88%, o CAC-40, de Paris, baixava 1,12%, e o DAX, de Frankfurt, perdia 1,48%. As ações dos varejistas vão monitorar este dia chave para as compras. O curto período entre novembro e dezembro perfaz até 70% das vendas anuais de alguns varejistas, que chegam a obter 50% de seu lucro anual nesta época. Analistas da A.G. Edwards disseram que os anúncios mostram que varejistas como Best Buy e Wal-Mart fizeram cortes agressivos de preços nas TVs de alta definição e LCD. As informações são da agência Dow Jones.