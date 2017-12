Bolsas de NY adotam cautela antes da decisão do Fed Predomina nos mercados norte-americanos a cautela antes da decisão do banco central dos Estados Unidos (Federal Reserve; Fed) sobre a taxa de juros, que será divulgada amanhã às 16h15 (de Brasília). Os dois principais índices de ações operavam em sentido contrário, com o Dow Jones em baixa de 0,31% e o Nasdaq em alta de 0,16% às 16h20. Os setores aéreo e de transporte registram os maiores ganhos, enquanto os papéis de petrolíferas, de energia, serviços públicos e farmacêuticas recuam. O estretagista-chefe de investimentos da Oppenheimer & Co., Michael Metz, disse que o principal catalisador para as ações será a temporada de balanços do primeiro trimestre, que se aproxima. Os números vão mostrar se as companhias conseguiram manter suas margens próximas de níveis recordes. No mercado de bônus, os preços dos Títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries) permaneceram em baixa, projetando o juro em alta. O leilão de US$ 22 bilhões de notes (juros) de dois anos, cujo resultado foi anunciado neta tarde, foi considerado relativamente fraco e mexeu pouco com o mercado. Na quarta-feira serão leiloados notes de cinco anos. Às 16h05, o juro dos títulos de 10 anos operava em alta a 4,7109%. O dólar caía 0,80%, para 116,66 ienes, enquanto o euro era trocado por US$ 1,2012, em baixa de 0,13%. No mercado de petróleo, o contrato do produto para maio era negociado praticamente estável, em queda de 0,09%, a US$ 64,20 o barril, com um certo alívio após a libertação de três petroleiros estrangeiros na Nigéria. Eles estavam reféns há mais de um mês. As informações são da Dow Jones.