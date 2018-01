Bolsas de NY ampliam alta com setor de tecnologia Os principais índices das Bolsas em Wall Street reforçam o ritmo de alta verificado no início do pregão, com o setor de tecnologia ganhando estímulo com a valorização da Cisco Systems. Às 13h51 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,21%, o Nasdaq avançava 0,87%, e o S&P-500 tinha variação positiva de 0,29%. No setor de tecnologia, as ações da Cisco subiam 4% após registrar um crescimento de 40% nos lucros no trimestre e aumentar a sua projeção de vendas para este trimestre. As ações da Amazon.com sobem 1% em reação ao anúncio da parceria com a fabricante de gravadores digitais TiVo para oferecer filmes e programas de televisão que possam ser assistidos com o TiVo. As ações da TiVo ganham 5%. As ações da Infineon Technologies sobem 8% após a fabricante de semicondutores firmar um contrato para fornecer chips para a Nokia. As ações da Whirlpool caem 3% após registrar uma queda de 13% no lucro no trimestre passado devido à descontinuidade de operações, embora as receitas tenham crescido 25%. Hoje, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos anunciou que a produtividade cresceu 3% no quarto trimestre, ante uma previsão de 2,1%. No ano, a produtividade nos EUA cresceu 2,1% na média, o nível mais baixo desde 1997. As informações são da Dow Jones.