Bolsas de NY avançam e tentam recuperar perdas O mercado de ações de Wall Street abriu em alta hoje, após queda de ontem com a fala do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Ben Bernanke, que indicou forte preocupação das autoridades com o rumo da inflação norte-americana. O índice Dow Jones perdeu quase 200 pontos na sessão de segunda-feira e fechou no nível mais baixo desde 8 de março. O Nasdaq despencou 2,24%. Às 10h38 (de Brasília), o Dow Jones avançava 0,24%, o Nasdaq subia 0,14% e o S%P 500 +0,06%. O petróleo, que registra baixa de mais de 1%, pode ajudar os investidores a assumir parte das posições vendidas do dia anterior, mas se o recuo nas bolsas da Europa não assustar. As bolsas de Frankfurt e Paris cedem mais de 1%, enquanto em Londres, o índice de referência se aproxima disso. No noticiário corporativo, as ações da Human Genome Sciences subiram quase 11%, com o anúncio de um acordo global com a Novartis para o desenvolvimento e comercialização de Albuferon, para tratamento de hepatite C crônica e para outros usos. As informações são do website MarketWatch e da Dow Jones.