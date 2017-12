Bolsas de NY caem à espera do novo juro nos EUA As bolsas de Nova York abriram em queda nesta quarta-feira, mas o humor pode mudar assim que o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) divulgar sua decisão sobre a taxa de juros e o comunicado, às 15h15. Apenas uma minoria de analistas acredita que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) irá manter o mesmo comunicado divulgado em 28 de março. Às 10h32, o índice Dow Jones caía 0,21%; o Nasdaq -0,31%; e o S&P 500 registrava variação negativa de 0,14%. No campo corporativo, as ações da Cisco Systems Inc. recuavam 1,9% e poderão prejudicar o Nasdaq. A companhia divulgou ontem pequena queda de seu lucro líquido trimestral, de US$ 1,41 bilhão para US$ 1,4 bilhão. O lucro excluindo itens extraordinários, ao contrário, ficou acima das previsões dos analistas, que se decepcionaram pelo fato de a companhia não ter elevado suas previsões para o próximo trimestre. Walt Disney, integrante do Dow Jones, subia 1,1%, após divulgar ontem crescimento de 12% do lucro líquido e de 3% da receita. A empresa afirmou que continua prevendo avanço porcentual de dois dígitos de seu lucro para o ano. Legg Mason caía 3%, embora tenha anunciado aumento de 28% do lucro líquido no trimestre. As informações são da Dow Jones.