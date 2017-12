Bolsas de NY caem com alta de juro de títulos e petróleo O mercado norte-americano de ações seguia em baixa esta tarde, com as altas dos juros dos títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries) e dos preços do petróleo estimulando a queda nas bolsas. Os setores farmacêutico, aéreo e de computação registravam os maiores declínios, enquanto construtoras e petrolíferas subiam. Às 16h15, o Dow Jones, principal índice das bolsas nova-iorquinas, caía 0,49% e o Nasdaq, que reúne a maior parte das ações de empresas de tecnologia, cedia 0,39%. Os juros dos Treasuries eram sustentados pelo crescimento de 5,2% das vendas de imóveis usados em fevereiro, contrariando a previsão de recuo de 0,9%. Alguns operadores disseram que o indicador amplia a probabilidade de mais dois aumentos da taxa de juros pelo Federal Reserve (o BC americano), a primeira das quais deverá ocorrer na próxima semana, de 4,5% para 4,75%. O juro do título do Tesouro de 10 anos (T-Note) subia para 4,739%. O mercado de petróleo, por sua vez, reagia ainda ao relatório do Departamento de Energia dos EUA (DOE), divulgado ontem, que apontou queda dos estoques de petróleo, gasolina e destilados. De forma geral, os estoques seguem bem acima da média histórica para esta época do ano, mas os operadores já prevêem o aumento da demanda nos próximos meses, quando começa a temporada de viagens naquele país. O contrato para maio negociado em NY subia 2,88%, para US$ 63,55 o barril. As informações são da Dow Jones.