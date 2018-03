Bolsas de NY caem com forte alta do petróleo O mercado de ações de Nova York abriu hoje em alta, mas não se sustentou e passou a cair, por conta da forte alta dos preços do petróleo no mercado futuro. Às 12h41 (Brasília), o índice S&P 500 tinha baixa de 0,19%; o Dow Jones perdia 0,22%; e o Nasdaq tinha queda de 0,20%. O recuo dos preços do petróleo verificado na semana passada foi interrompido ao menos temporariamente nesta segunda-feira. Às 12h35, o contrato do petróleo para fevereiro do tipo Brent subia 2,68% para US$ 57,13 na ICE londrina. Na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) eletrônica, o tipo West Texas, também para fevereiro, avançava 2,36% para US$ 57,64, depois de a Arábia Saudita ter afirmado que vai implementar todos os cortes na produção anunciados na última reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Além disso, há especulação sobre outros cortes na produção da Opep. As ações das petroleiras e mineradoras sobem também nas bolsas européias, que seguem em alta desde a abertura do pregão. As informações são da Dow Jones.