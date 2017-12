Bolsas de NY caem e juro de títulos dos EUA sobe A forte alta no índice de confiança dos consumidores norte-americanos renovou as preocupações com a possibilidade de o Fed (banco central dos Estados Unidos) prolongar o movimento de aperto monetário, iniciado em meados de 2004. De acordo com o Conference Board, o índice de confiança subiu para 109,6 em abril, patamar mais elevado desde maio de 2002. Em março, o índice estava em 107,5. Paralelamente, foi divulgado aumento de 0,3% nas vendas de imóveis residenciais usados em março, contrariando previsão de queda de 3%. Às 11h20 (de Brasília), o juro do título de 10 anos do Tesouro norte-americano subia 1,78% para 5,0614%. O índice Dow Jones caía 0,23% e o Nasdaq recuava 0,25%. O dólar recuperou-se. A moeda era cotada a 114,79 ienes, de 114,69 ienes ontem. O euro subia para US$ 1,2394, de US$ 1,2384 ontem. Com informações da Dow Jones.