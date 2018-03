Bolsas de NY caem mesmo com indicadores positivos Os principais índices das Bolsas em Wall Street abriram em alta, mas reverteram o rumo e estão em queda, mesmo com a divulgação de dados positivos da economia norte-americana. Segundo o Departamento do Comércio dos Estados Unidos, as encomendas de bens duráveis cresceram 3,1% em dezembro, enquanto as vendas de imóveis novos avançaram 4,8%. Às 13h30 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 17%, o Nasdaq perdia 0,20% e o S&P-500 recuava 0,18%. Entre as blue chips (ação de primeira linha), os papéis da Microsoft subiam 1,3%, em reação a seu informe de resultados; os da Caterpillar, que também divulgou resultados, tinham ganho de 1,9%. Os da Cisco Systems recuavam 1,4%, após rebaixamento de recomendação pelo Citigroup. As bolsas norte-americanas tiveram ontem seu pior desempenho no ano, com investidores abalados pelo movimento de venda de títulos do Tesouro dos EUA, que levou os juros dos Treasuries de prazos mais longos para os níveis mais altos dos últimos cinco meses. As informações são da Dow Jones.