Bolsas de NY devolvem ganhos e fecham em leve alta O mercado norte-americano de ações fechou em alta, mas, dos principais índices, somente o Nasdaq mantinha um ganho significativo no fim do pregão. O Dow Jones e o S&P-500 chegaram a registrar altas de cerca de 1% no fim da manhã, mas acabaram fechando próximos dos níveis da sexta-feira. O mercado de ações reagiu ao cessar-fogo no Líbano e à queda dos preços do petróleo (que também recuperaram terreno à tarde e fecharam acima das mínimas), disseram operadores. Os investidores mostraram cautela antes da divulgação de indicadores importantes nos EUA. "Noventa e cinco por cento do movimento de alta de hoje resultou da queda dos preços do petróleo; quando o petróleo fechou acima da mínima, o mercado perdeu parte do impulso. Mas também havia a consciência de que os índices de preços ao produtor e ao consumidor serão divulgados nos próximos dois dias; diante disso, as pessoas preferiram ficar de lado", comentou o analista Art Hogan, da Jefferies. Entre as componentes do Dow Jones, as ações com melhor desempenho foram as do setor de tecnologia (Intel +2,64%, IBM +1,59%). As da Caterpillar, que haviam chegado a subir 2,37% na máxima, reverteram a direção e fecharam em queda de 1,60%. No setor automotivo, as ações da Ford subiram 6,24%, depois de elevação de recomendação pelos analistas da Bear Stearns. Entre as empresas que divulgarão resultados amanhã, os destaques são Applied Materials, Barr Pharma, Home Depot, Saks e Wal-Mart. O índice Dow Jones fechou em alta de 9,84 pontos (0,09%), em 11.097,87 pontos. A mínima foi em 11.079,78 pontos e a máxima em 11.202,73 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 11,33 pontos (0,55%), em 2.069,04 pontos, com mínima em 2.067,69 pontos e máxima em 2.092,66 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 1,47 ponto (0,12%), para 1.268,21 pontos. O NYSE Composite subiu 6,40 pontos (0,08%), para 8.169,68 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,407 bilhão de ações, de 1,332 bilhão na sexta-feira; 1.824 ações subiram, 1.491 caíram e 157 fecharam nos mesmos níveis da sexta-feira. No Nasdaq, o volume alcançou 1,497 bilhão de ações negociadas, de 1,442 bilhão na sexta-feira, com 1.684 ações fechando em alta e 1.347 em queda. As informações são da Dow Jones.