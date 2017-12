Bolsas de NY ensaiam recuperação As bolsas norte-americanas testam o território positivo nesta quinta-feira, em busca de recuperação das fortes perdas de ontem, as quais ampliaram para próximo de 4% a queda do índice Dow Jones em uma semana. Operadores disseram à agência Dow Jones que os ganhos são puxados pela queda do juro dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que amorteceu as preocupações com a perspectiva de alta na taxa dos Federal Funds. No entanto, o movimento de alta nas bolsas é cauteloso. Os participantes temem que as perdas de ontem sejam mais do que apenas uma correção de mercado. Segundo analistas, houve prejuízo técnico aos maiores índices, o qual poderá levar a novas retrações dos índices e queda na confiança dos investidores. Às 11h57 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,09% e o Nasdaq avançava 0,37%. As informações são da Dow Jones.