Bolsas de NY fecham com sinais divergentes As ações fecharam em baixa na Bolsa de Nova York, no início desta semana encurtada pelo feriado do Dia de Ações de Graças, apesar da onda de anúncios de fusões. Houve pouca oscilação dos índices ao longo do dia e o mercado cedeu no período da tarde quando o preço do petróleo saiu das mínimas. O índice Dow Jones fechou em baixa de 26,1 pontos ou 0,21% em 12.316,5 pontos. O S&P 500 caiu 0,70 pontos ou 0,05% para 1.400,50 pontos. O Nasdaq conseguiu terminar em alta de 0,27%, em 2.452,5 pontos. Os analistas atribuem parte da queda do Dow Jones a uma correção, após o índice ter encerrado a semana passada na marca de 12.342,52 pontos, seu 18º recorde em fechamento desde o início de outubro. O declínio das ações da General Motors contribuiu para o recuo do Dow Jones, mas também no caso da montadora o desempenho negativo pode ser uma correção temporária depois de a GM ter atingido a máxima em 52 semanas no fim de outubro. O Dow Jones também foi pressionado pela Merck, que informou ter assumido uma participação de 11% na FoxHollow Technologies. O mercado acionário em Nova York ficará aberto apenas três pregões inteiros esta semana, antes de parar para o feriado na quinta-feira e reabrir para um pregão mais curto na sexta-feira.