Bolsas de NY fecham em alta, apesar de eleições O mercado norte-americano de ações fechou em alta, com o índice Dow Jones tendo estabelecido novo recorde durante o pregão. Segundo o estrategista-chefe Fred Dickson, da DA Davidson, os investidores ignoraram as eleições para o Congresso dos EUA e mantiveram o impulso de alta de ontem, motivado por notícias de fusões e aquisições. "Tivemos um 'big bang' ontem, em termos de fusões e aquisições, que sinalizaram ao mercado que há muitas ações baratas e há muito dinheiro que precisa ser investido", disse Dickson. Entre as componentes do Dow Jones, o destaque foi Boeing, com alta de 5,4%, depois de a FedEx cancelar sua encomenda de jatos Airbus A380, da européia EADS, e anunciar um pedido de US$ 3,5 bilhões em aviões da Boeing. As ações da Pfizer subiram 1,1% e as da Disney avançaram 1,2%. As da Exxon Mobil caíram 0,5%, em reação à queda dos preços do petróleo. As da General Motors recuaram 0,2%. No setor de tecnologia, as ações da Altera subiram 4,8%, em reação a seu informe de resultados. Índices O índice Dow Jones fechou em alta de 51,22 pontos, ou 0,42%, em 12.156,77 pontos. O Nasdaq encerrou com ganho de 9,93 pontos, ou 0,42%, em 2.375,88 pontos, com mínima em 2.363,64 pontos e máxima em 2.391,34 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 3,06 pontos, ou 0,22%, para 1.382,84 pontos. O Nyse Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), avançou 15,60 pontos, ou 0,18%, para 8.835,22 pontos. O volume negociado na Nyse alcançou 1,625 bilhão de ações, de 1,537 bilhão ontem; 1.879 ações subiram, 1.419 caíram e 158 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,117 bilhões de ações negociadas, de 1,930 bilhão ontem, com 1.631 ações fechando em alta e 1.445 em queda. As informações são da Dow Jones.