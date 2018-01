Bolsas de NY fecham em alta com informes de fusões O mercado norte-americano de ações fechou em alta, com o índice Dow Jones chegando ao fim do dia a apenas 14 pontos de seu recorde de 17 de novembro. O dia foi marcado por notícias e rumores sobre fusões e aquisições e pela expectativa do mercado quanto à reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), amanhã. Ações As ações da empresa de viagens Sabre Holdings, que controla o serviço de reservas Travelocity, subiram 7,4% e fecharam no nível mais alto em quatro anos, depois de o Wall Street Journal dizer que ela poderá ser vendida a uma empresa de participações nesta semana. As ações do Citigroup subiram 1,99%, em reação ao informe do Sunday Times segundo o qual o banco está fazendo uma oferta pela empresa de serviços financeiros via internet Egg, subsidiária da seguradora britânica Prudential. No setor de materiais elétricos, as ações da Hubbell caíram 12%, depois de a empresa rebaixar sua previsão de lucros e de vendas para 2006, por causa da desaceleração nas construções de imóveis residenciais. Índices O índice Dow Jones fechou em alta de 20,99 pontos, ou 0,17%, em 12.328,48 pontos. A mínima foi em 12.297,63 pontos e a máxima em 12.354,59 pontos. O Nasdaq encerrou o dia com ganho de 5,50 pontos, ou 0,23%, em 2.442,86 pontos, com mínima em 2.429,97 pontos e máxima em 2.453,22 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 3,20 pontos, ou 0,23%, para 1.413,04 pontos. O NYSE Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), subiu 22,50 pontos, ou 0,25%, para 9.064,69 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,323 bilhão de ações, de 1,383 bilhão na sexta-feira; 1.996 ações subiram, 1.344 caíram e 133 fecharam nos mesmos níveis de sexta-feira. No Nasdaq, o volume alcançou 1,857 bilhão de ações negociadas, de 1,832 bilhão na sexta-feira, com 1.577 ações fechando em alta e 1.501 em queda. As informações são da Dow Jones.