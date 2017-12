Bolsas de NY fecham em alta em reação a balanços O mercado norte-americano de ações fechou em alta, com o índice Dow Jones no nível mais alto desde 19 de janeiro de 2000 e o Standard & Poor's-500 no nível mais alto desde 21 de maio de 2001. Operadores disseram que o mercado reagiu a informes de resultados de empresas e se recuperou da queda de ontem. "Os investidores estão deixando de lado as preocupações quanto ao petróleo e focalizando os informes de resultados. Eles estão entendendo que os preços altos do petróleo não vão ter impacto no crescimento da economia", afirmou o estrategista Alan Skrainka, da Edward Jones. Das 30 componentes do Dow Jones, 24 fecharam em alta. As ações da General Motors subiram 2,52%, depois de a empresa divulgar os dados de vendas em março. As da Boeing avançaram 1,75%, em reação ao anúncio de novas encomendas de aviões. As da Exxon Mobil tiveram um ganho de 1,97%, em reação à alta dos preços do petróleo. As da Microsoft caíram 1,15%, depois de informes sobre o adiamento do lançamento de seu novo sistema operacional. As da Verizon Communications recuaram 0,46%, em reação a seu informe de resultados. As da Apple Computer subiram 2,90%, depois de a empresa anunciar um acordo com as principais editoras de música para poder continuar vendendo música pelo sistema iTunes. As do Bank of America subiram 0,57%, depois de a instituição anunciar a venda de seus ativos no Brasil para o Itaú, em troca de uma participação de 6% no banco brasileiro. O índice Dow Jones fechou em alta de 73,16 pontos (0,64%), em 11.416,45 pontos. A mínima foi em 11.345,13 pontos e a máxima em 11.424,05 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 5,05 pontos (0,22%), em 2.309,84 pontos, com mínima em 2,302,80 pontos e máxima em 2.313,93 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 8,02 pontos (0,61%), para 1.313,21 pontos. O NYSE Composite avançou 80,05 pontos (0,95%), para 8.541,80 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,729 bilhão de ações, de 1,739 bilhão ontem; 2.108 ações subiram, 1.182 caíram e 163 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,084 bilhões de ações negociadas, de 2,053 bilhões ontem, com 1.731 ações fechando em alta e 1,329 em queda.