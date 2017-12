Bolsas de NY fecham em baixa, após ata do Fed O mercado norte-americano de ações devolveu parte dos ganhos de ontem, com os investidores reagindo a informes de resultados de empresas importantes. "Hoje, vimos o temor de que teremos mais decepções com os informes de resultados das empresas de tecnologia. E a ata da última reunião do Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) mostrou uma 'incerteza significativa' de seus membros quanto ao nível apropriado das taxas de juro no futuro. Quando temos o Fed expressando incerteza, isso não é um fator que alimente a confiança, e os investidores passam a vender", comentou o estrategista Scott Wren, da AG Edwards. Em reação a informes de resultados divulgados ontem após o fechamento, as ações da Intel caíram 7,50%, as da Motorola subiram 7,01%, as da Apple Computer avançaram 11,83%, as da Qualcomm recuaram 2,40% e as da eBay caíram 4,90%. Entre as ações de empresas que divulgaram resultados hoje, os destaques foram Honeywell International (-4,24%), Pfizer (+1,76%), Ford (-2,21%), Safeway (+8,8%), Yum Brands (-6,4%), Johnson Controls (-12%) e Dow Jones & Co. (-1,7%). Os ADRs (recibos de ações negociados nos EUA) da finlandesa Nokia, que também divulgou resultados, subiram 2,4%. Entre as ações que caíram também estavam algumas ações cíclicas (cujo desempenho tende a acompanhar os ciclos econômicos), devido aos sinais de desaceleração da economia dos EUA (Alcoa -3,29%, Caterpillar -2,87%). Entre as empresas que divulgarão resultados amanhã, os destaques são Caterpillar, Halliburton, Eli Lilly, RadioShack e Schlumberger. O índice Dow Jones fechou em queda de 83,32 pontos (0,76%), em 10.928,10 pontos. A mínima foi em 10.924,98 pontos e a máxima em 11.035,60 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 41,29 pontos (1,98%), em 2.039,42 pontos, com mínima em 2.038,71 pontos e máxima em 2.084,24 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 10,85 pontos (0,85%), para 1.249,13 pontos. O NYSE Composite recuou 69,12 pontos (0,86%), para 8.007,53 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,701 bilhão de ações, de 1,872 bilhão ontem; 1.060 ações subiram, 2.261 caíram e 134 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume ficou em 2,079 bilhões de ações negociadas, de 2.364 bilhões ontem, com 755 ações fechando em alta e 2.250 em queda. As informações são da Dow Jones.