Bolsas de NY fecham em direções divergentes O mercado norte-americano de ações voltou a fechar com os principais índices em direções divergentes, o Dow Jones em leve alta e o Nasdaq em queda. O Dow Jones ficou a 80 pontos de seu recorde histórico, de 11.722 pontos, estabelecido em 14 de janeiro de 2000. Operadores observaram que os índices do mercado oscilaram um pouco depois de o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) anunciar a já esperada decisão de elevar a taxa dos Fed Funds em 25 pontos-base, mas no fim do pregão eles estavam muito próximos de onde estavam antes do anúncio. "Acho que isso já estava embutido nos preços. Os investidores estão vendo uma luz no fim do túnel, e o que o Fed fez hoje não mudou isso", comentou o diretor da Wedbush Morgan Securities, Kevin Beadles. Entre as componentes do Dow Jones, o destaque foi General Motors, com alta de 4,07%, no terceiro dia consecutivo de ganhos fortes, em reação a uma recomendação do Deutsche Bank e ao informe de resultados da empresa. As ações da Disney avançaram 1,79%, depois de a empresa divulgar resultados. As da Cisco Systems, cujo informe de resultados também havia sido divulgado ontem depois do fechamento, caíram 4,29%, pressionando o Nasdaq. As da Dell, que haviam caído 4,7% ontem, em reação a seu balanço, perderam mais 1,2% hoje. No setor financeiro, as ações da Legg Mason, que divulgou resultados, caíram 7,3%. No setor farmacêutico, os ADRs da israelense Teva caíram 13%, em reação a seu informe de resultados. O índice Dow Jones fechou em alta de 2,88 pontos (0,02%), em 11.642,65 pontos. A mínima foi em 11.602,23 pontos e a máxima em 11.662,50 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 17,51 pontos (0,75%), em 2.320,74 pontos, com mínima em 2.314,45 pontos e máxima em 2.338,25 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 2,29 pontos (0,17%), para 1.322,85 pontos. O NYSE Composite recuou 15,37 pontos (0,18%), para 8.631,59 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,623 bilhão de ações, de 1,527 bilhão ontem; 1.488 ações subiram, 1.821 caíram e 160 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,030 bilhões de ações negociadas, de 1,876 bilhão ontem, com 1.189 ações fechando em alta e 1.877 em queda.