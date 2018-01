Bolsas de NY fecham em direções divergentes O mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em direções divergentes, o Dow Jones em alta modesta, depois de dois pregões consecutivos de baixas, e o Nasdaq em leve queda. Os investidores continuam focalizando suas atenções na reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), na próxima semana. Pela manhã, as Bolsas subiram em reação ao indicador de construções de residências iniciadas em maio, que ficou acima das previsões. Mais tarde, o mercado devolveu aqueles ganhos. "A verdade é que estamos num ponto crítico de inflexão neste momento. Qual é o ritmo de mudança com inflação, e se a inflação continua onde está ou continua a subir, acho que o Fed vai continuar a elevar as taxas de juro. Essa é a preocupação do mercado", comentou o gerente-chefe de carteira da Federated Investors, Phil Orlando. Outros participantes do mercado observaram que o Dow recebeu sustentação das ações da Caterpillar, que subiram 1,49% depois de a empresa relatar crescimento forte das vendas de maquinaria no trimestre março/maio. As ações da rede de supermercados Kroger avançaram 5%, depois de a empresa divulgar resultados. As da controladora de universidades Apollo Group caíram 5%, também em reação a seu informe de resultados. Em dia de recuo dos preços do petróleo, as ações da JetBlue subiram 6%, as da AMR avançaram 2% e as da Continental tiveram uma alta de 1%; a JetBlue teve recomendação elevada pela Morgan Stanley. O índice Dow Jones fechou em alta de 32,73 pontos (0,30%), em 10.974,84 pontos. A mínima foi em 10.938,58 pontos e a máxima em 11.029,11 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 3,36 pontos (0,16%), em 2.107,06 pontos, com mínima em 2.103,77 pontos e máxima em 2.126,72 pontos. O Standard & Poor's-500 fechou em baixa de 0,02 ponto, em 1.240,12 pontos. O NYSE Composite subiu 10,14 pontos (0,13%), para 7.860,37 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,506 bilhão de ações, de 1,524 bilhão ontem; 1.455 ações subiram, 1.848 caíram e 156 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 1,590 bilhão de ações negociadas, de 1,524 bilhão ontem, com 1.338 ações fechando em alta e 1.691 em queda.