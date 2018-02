Bolsas de NY fecham em leve alta com baixa do petróleo O mercado norte-americano de ações fechou em alta, mas sem mostrar o desempenho forte dos dois pregões anteriores. Este foi o quarto pregão consecutivo de altas, o que não acontecia há três meses no caso do índice Dow Jones e há cinco meses nos casos do Nasdaq e do S&P-500. O dia foi marcado por nova queda dos preços do petróleo, pela reação positiva ao informe de resultados da Hewlett-Packard e por decisões judiciais contrárias à Merck, do setor farmacêutico. "Tivemos dois excelentes pregões, terça-feira e ontem, e era tempo de fazer uma pausa. Quanto às declarações feitas hoje pelo presidente do Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) de Dallas, Richard Fisher, ele realmente não disse nada de novo e eu não acho que o mercado tenha reagido a isso", comentou Gary Wolfer, da Univest Corp. As ações da Hewlett-Packard chegaram a subir 6,7% em reação a seu informe de resultados, mas perderam terreno e fecharam em alta de 2,09%. As da Merck caíram 5,71%, depois de um tribunal decidir que a empresa deve pagar uma indenização de US$ 50 milhões a um usuário do antiinflamatório Vioxx que teve um ataque cardíaco; um júri concluiu que a empresa deveria ter advertido os médicos para os riscos oferecidos pelo medicamento. As ações da general Motors caíram 1,39%, em reação a rebaixamento de recomendação pela JP Morgan Securities. No setor de tecnologia, as ações da Advanced Micro Devices (AMD) subiram 7,2%, depois de elevação de recomendação pelos analistas do Citigroup. As ações da Time Warner avançaram 1,8%, em reação ao informe de que o investidor Carl Icahn planeja aumentar sua participação na empresa. Entre as ações que reagiram à divulgação de informes de resultados estavam Sears (-5,8%), Salesforce.com (+19%), Longs Drug Stores (+9,1%), BEA Systems (5,8%) e Barnes & Noble (+5,4%). O índice Dow Jones fechou em alta de 7,84 pontos (0,07%), em 11.334,96 pontos. A mínima foi em 11.298,70 pontos e a máxima em 11.372,42 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 8,07 pontos (0,38%), em 2.157,61 pontos, com mínima em 2.141,56 pontos e máxima em 2.168,11 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 2,05 pontos (0,16%), em 1.297,48 pontos. O NYSE Composite recuou 3,33 pontos (0,04%), para 8.354,07 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,583 bilhão de ações, de 1,613 bilhão ontem; 1.800 ações subiram, 1.531 caíram e 149 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume ficou em 1,942 bilhão de ações negociadas, de 2,114 bilhões ontem, com 1.782 ações fechando em alta e 1.238 em queda. As informações são da Dow Jones.