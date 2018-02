Bolsas de NY ignoram terrorismo e fecham em alta O mercado norte-americano de ações fechou em alta, depois de quatro dias consecutivos de quedas. Os investidores ignoraram o noticiário sobre o alerta antiterrorismo nos EUA e no Reino Unido. "Infelizmente, nós ficamos acostumados com eventos relacionados a terrorismo. Também tivemos algumas boas notícias do ponto de vista dos fundamentos, como as quedas dos preços do petróleo e dos preços da gasolina no atacado, e houve pouco movimento de compra no mercado de ouro, o que significa que ninguém está tomando posições defensivas frente ao risco de eventos", comentou o estrategista John Augustine, da Fifth Third Asset Management. Entre as componentes do índice Dow Jones, as ações da seguradora AIG subiram 3,13%, em reação a seu informe de resultados. As da Boeing caíram 1,24%; embora tenha pago US$ 615 milhões para interromper investigações criminais e civis; a empresa ainda está diante de uma revisão, pela Força Aérea dos EUA, de um contrato para o fornecimento de aviões de carga, segundo revelam os documentos do acordo. O impacto do noticiário sobre o alerta antiterrorismo se limitou às ações das companhias aéreas e de hotelaria (Continental -1,4%, Hilton Hotels -2,2%); as da L-3 Communications, que fabrica equipamentos de detecção de explosivos, subiram 4,9%. Entre as ações de empresas que divulgaram resultados, os destaques foram Viacom (+9,7%), JC Penney (+2.5%), Urban Outfitters (+14%), Target (+5,4%), Deutsche Telekom (ADR -6,8%) e Expedia (+6%). O índice Dow Jones fechou em alta de 48,19 pontos (0,44%), em 11.124,37 pontos. A mínima foi em 11.044,72 pontos e a máxima em 11.143,98 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 11,46 pontos (0,56%), em 2.071,74 pontos, com mínima em 2.048,22 pontos e máxima em 2.076,35 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 5,86 pontos (0,46%), para 1.271,81 pontos. O NYSE Composite subiu 17,15 pontos (0,21%), para 8.209,78 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,599 bilhão de ações, de 1,718 bilhão ontem; 2.020 ações subiram, 1.300 caíram e 142 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume ficou em 1,760 bilhão de ações negociadas, de 2,117 bilhões ontem, com 1.725 ações fechando em alta e 1.272 em queda. As informações são da Dow Jones.